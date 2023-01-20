Reuters: Руководство США просит Украину повременить с наступлением

Официальные лица США обращаются к Украине с призывом не переходить в наступление до получения нового пакета военной помощи. Об этом, ссылаясь на Reuters, сообщают «Известия».

Как рассказал агентству высокопоставленный представитель администрации Байдена, до наступательных действий ВСУ необходимо обучиться применению новейших образцов американского оружия. Для этого потребуется время.

В заключение источник добавил, что Штаты не намерены передавать Украине танки Abrams. Причиной, по его словам, стала их дороговизна, а также сложность в обслуживании.