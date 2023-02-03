Reuters: Россия сменит тактику в СВО, если Киеву передадут самонаводящиеся ракеты

Российской армии придется сменить тактику в случае появления на вооружении у Украины снарядов GLSDB, пишет Reuters со ссылкой на аналитиков. По их мнению, «российским силам нужно будет адаптироваться или столкнуться с потенциально катастрофическими потерями».

«Новое оружие, бомба малого диаметра наземного базирования (GLSDB), позволит украинским военным поражать цели на расстоянии, вдвое превышающем расстояние, достижимое ракетами, которые они сейчас выпускают из поставляемой США высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS)», – пишет агентство.

Ожидается, что поставку ракет включат в предстоящий пакет военной помощи и доставят уже этой весной. По мнению специалистов, это «заставит Россию перемещать свои запасы еще дальше от линии фронта, что сделает ее солдат более уязвимыми и значительно усложнит планы любого нового наступления».

Напомним, «Татар-информ» сообщал, что помимо ракет большой дальности, в новый пакет военной помощи войдут вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP и управляемые ракеты семейства GMLRS. При этом украинский министр обороны Алексей Резников ранее пообещал, что если Украина получит от союзников дальнобойные ракеты, она не будет с их помощью наносить удары по целям на территории России.