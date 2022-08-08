Reuters: Российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти

Российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», разбирают самолеты на запчасти, которые они больше не могут приобретать за границей из-за санкций, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в российской авиационной отрасли.

«Аэрофлот» разобрал два самолеты Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350 для того, чтобы использовать их детали для других авиалайнеров, утверждает источник агентства. По его данным, эта тактика соответствует совету российского Правительства – использовать запчасти от некоторых самолетов, чтобы другие могли летать минимум до 2025 года.

При этом издание отмечает, что новые поколения самолетов — A320neo, A350, Boeing 737 MAX и 787 — оснащены технологиями, которые необходимо постоянно обновлять, а многие детали имеют ограниченный срок службы, который необходимо регистрировать.

Со ссылкой на данные платформы Flightradar24 Reuters пишет, что с конца июля не взлетали около 50 самолетов «Аэрофлота», включая самолеты, попавшие под санкции. Это 15% от парка авиакомпании.

Напомним, действующие в отношении РФ санкции запрещают поставлять новые запчасти российским авиакомпаниям. Санкции против России западные страны ужесточили после того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.