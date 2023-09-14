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Reuters: Проект газового хаба в Турции приостановлен из-за спора между Москвой и Анкарой
Проект газового хаба в Турции приостановлен. Причиной задержки стали разногласия между Москвой и Анкарой, которые не могут определиться, кто будет управлять им, сообщает Reuters.
По информации издания, возникшие разногласия подтверждают источники, знакомые с проектом, в том числе близкий к «Газпрому».
«Есть управленческие проблемы, они борются за то, кто должен управлять центром», — заявил один из них.
Напомним, что после подрыва «Северных потоков» Президент России Владимир Путин выступил с предложением создать газовый хаб в Турции. На переговорах, прошедших в Сочи 4 сентября, глава государства выразил надежду на скорейшее завершение переговоров по его созданию. Оба лидера отметили, что этот проект обогатит российско-турецкие отношения и поможет сделать ситуацию в энергетике более стабильной и сбалансированной.
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