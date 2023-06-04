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Reuters: Представители разведки около 20 стран провели тайную встречу в Сингапуре
На этой неделе высокопоставленные чиновники разведки около 20 стран провели тайную встречу в Сингапуре. Об этом источники рассказали Reuters, передает ТАСС.
Отмечается, что участниками стали директор Национальной разведки Штатов Эврил Хейнс и директор исследовательского и аналитического отдела разведки Индии Самант Гоэль.
«Встреча является важным элементом международной теневой повестки дня», — заявил один из источников. По его словам, подобные мероприятия способствуют глубокому пониманию намерений сторон.
Издание пишет, что встречи организует правительство Сингапура уже в течение нескольких лет параллельно с конференцией «Диалог Шангри-Ла», однако ранее о них не сообщалось.
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