Reuters: Представители разведки около 20 стран провели тайную встречу в Сингапуре

На этой неделе высокопоставленные чиновники разведки около 20 стран провели тайную встречу в Сингапуре. Об этом источники рассказали Reuters, передает ТАСС.

Отмечается, что участниками стали директор Национальной разведки Штатов Эврил Хейнс и директор исследовательского и аналитического отдела разведки Индии Самант Гоэль.

«Встреча является важным элементом международной теневой повестки дня», — заявил один из источников. По его словам, подобные мероприятия способствуют глубокому пониманию намерений сторон.

Издание пишет, что встречи организует правительство Сингапура уже в течение нескольких лет параллельно с конференцией «Диалог Шангри-Ла», однако ранее о них не сообщалось.