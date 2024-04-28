Reuters: Португалия отказалась от выплат репараций своим бывшим колониям

Португалия отказалась выплачивать репарации своим бывшим колониям, несмотря на слова своего Президента Ребелу де Соузы. Об этом сообщает Reuters.

Ранее португальский лидер заявил о необходимости нести ответ за колониальное прошлое страны и рабство и «возместить расходы» африканских стран.

Тем не менее Правительство отказалось инициировать этот процесс. Оно подчеркнуло необходимость углубления отношений с бывшими колониями, а также уважения исторической правды на основе примирениями между «братскими народами».

Премьер-министр Португалии уверен, что отношения его страны с бывшими колониями «по-настоящему прекрасны». К тому же программы по выплате репараций не существует. Такой точки зрения, говорится в заявлении, придерживались и предыдущие составы Правительства.