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Политика 28 апреля 2024 08:59

Reuters: Португалия отказалась от выплат репараций своим бывшим колониям

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Португалия отказалась выплачивать репарации своим бывшим колониям, несмотря на слова своего Президента Ребелу де Соузы. Об этом сообщает Reuters.

Ранее португальский лидер заявил о необходимости нести ответ за колониальное прошлое страны и рабство и «возместить расходы» африканских стран.

Тем не менее Правительство отказалось инициировать этот процесс. Оно подчеркнуло необходимость углубления отношений с бывшими колониями, а также уважения исторической правды на основе примирениями между «братскими народами».

Премьер-министр Португалии уверен, что отношения его страны с бывшими колониями «по-настоящему прекрасны». К тому же программы по выплате репараций не существует. Такой точки зрения, говорится в заявлении, придерживались и предыдущие составы Правительства.

#португалия #колонии
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