Reuters: Обсуждение мирного плана между Украиной и США пройдет 30 ноября

Встреча делегаций Украины и США для обсуждения мирного плана пройдет 30 ноября. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя американской администрации.

Встреча пройдет в городе Майами штата Флорида, со стороны принимающей страны участие примут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, а также зять главы государства Джаред Кушнер. Со стороны Украины вести переговоры будут секретарь СНБО Рустем Умеров, замглавы МИДа Сергей Кислица и представители силовых ведомств страны.

Других деталей встречи источник раскрывать не стал.