Reuters: «Газпром» объявил форс-мажор по поставкам газа в Германию

«Газпром» уведомил одного из крупных европейских клиентов о форс-мажоре по поводу поставок газа с 14 июня, сообщает Reuters со ссылкой на письмо компании. По данным агентства, уведомление направлено немецкой Uniper.

Невозможность выполнения обязательств по поставкам «Газпром» объяснил «чрезвычайными обстоятельствами вне сферы его контроля». Речь идет о перекачке топлива через «Северный поток», уточняет источник агентства.

«Uniper считает это необоснованным и официально отвергает заявление о форс-мажоре», — сообщила компания агентству Reuters.

Напомним, с 14 июня поставки по трубопроводу сократились, причиной стал несвоевременный возврат газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта. Сейчас через «Северный поток» прокачивается лишь 40% газа от максимально возможного объема. На этой неделе «Газпром» официально обратился к компании Siemens c просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для компрессорной станции «Портовая», так как «это критически важное оборудование» для газопровода.