Reuters: Гаага попросит свободы от антироссийских санкций
Нидерландский город Гаага попросил исключить его из антироссийских санкций ЕС до начала 2023 года. Об этом со ссылкой на письмо члена городского совета Саскии Брейнес сообщает Reuters, передает РИА Новости.
В издании напомнили, что с начала спецоперации на Украине городу пришлось приостановить все действующие соглашения с компаниями из России. Однако за это время Гаага так и не смогла найти альтернативу газу, поставляемому «Газпромом».
«Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры», — отмечается в письме.
При этом Брейнес уверена, что просьба Гааги будет удовлетворена, так как город выполнил требование о проведении тендера, однако без положительного результата.
Ранее Президент России Владимир Путин отметил, что все проблемы с поставками российских нефти и газа связаны с санкциями против РФ. По его мнению, Европа, собственноручно перекрыв поставки, лишь «ищет виноватых».