Reuters: G7 договорилась с Австралией ввести потолок цен на российскую нефть

Страны G7 договорились с Австралией ввести потолок цен на российскую нефть вместо динамического коридора, который также обсуждается. Об этом источники рассказали агентству Reuters, сообщает ТАСС.

«Источник сообщил, что G7 и Австралия „решили установить фиксированную предельную цену, которая будет регулярно пересматриваться, а не будет скидкой от индекса [мировых] цен“ на нефть», — пишет агентство.

Решение, как и ожидалось, может быть принято в конце ноября. По словам источников, подобный механизм якобы поможет повысить стабильность на мировом нефтерынке, упростит соблюдение требований и минимизирует нагрузку на участников рынка.

В материале не сообщается, какая цена на черное золото может быть установлена. Только отмечается, что фиксированный потолок порождает определенные трудности, поскольку потребует большого количества встреч и усилит бюрократические процессы из-за того, что будет проводиться регулярная ревизия.

Ранее Президент Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», подчеркнул, что Россия не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.