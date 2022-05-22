Reuters: ФРГ и Италия разрешила своим компаниям открывать счета в рублях для оплаты газа

Германия и Италия разрешила своим компаниям открывать счета в рублях для оплаты поставок газа из России. Власти стран после консультаций с Брюсселем решили, что это не нарушает введенных Западом антироссийских санкций. Об этом пишет Reuters.

Два источника рассказали агентству, что Берлин уведомил немецких импортеров газа о возможности открыть счета в рублях для оплаты энергоресурсов, при этом платежи Газпромбанку должны осуществляться в иностранной валюте. Источник в итальянском правительстве рассказал, что сделанному во вторник заявлению компании Eni об открытии счетов в российском банке предшествовало разъяснение ЕК о порядке оплаты газа.

Брюссель подготовил два комплекта письменных инструкций, которые разъясняют, как покупать газ из РФ и не нарушать при этом антироссийских санкций. При этом не все страны понимают, какие действия все же легальны, поскольку официальные лица ЕС рекомендовали европейским компаниям не открывать рублевые счета в Газпромбанке, передает ТАСС.

31 марта Президент России Владимир Путин подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки природного газа недружественным странам.