Reuters: ЕС вновь не смог согласовать 15-й пакет санкций против России

Евросоюз снова не смог согласовать 15-й пакет санкций против России. Это уже третья встреча, посвященная обсуждению ограничений, сообщает Reuters, ссылаясь на дипломатические источники.

Причиной неудачи послужили сроки, отведенные европейским компаниям для вывода инвестиций из РФ. Два государства не согласны с продлением времени, которое представляется фирмам.

В том числе в 15-й пакет может войти пункт, касающийся продления для Чехии срока поставок российских нефтепродуктов. Это вызывает недовольство Словакии, через которую в Чехию транспортируются нефтепродукты и которая сама имеет крупный нефтеперерабатывающий завод. В то же время чешская сторона ожидает, что сможет получать сырье из России еще в течение полугода.

В издании напомнили, что согласование санкций — это первый этап их принятия. Затем их обсудят в Евросовете.