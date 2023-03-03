Reuters: ЕС готов ввести санкции против Китая, если тот поставляет оружие России

Если факты поставок китайского оружия России подтвердятся, то Евросоюз введет санкции против КНР. Об этом, ссылаясь на источник в ЕС, сообщает Reuters.

«Это будет последней красной линией, если Китай будет поставлять оружие России. ЕС ответит санкциями», — цитирует чиновника ТАСС.

21 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил Китаю о неприемлемости поддержки РФ, в том числе поставок оружия. По его словам, глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И заверил, что Пекин не передает оружие Москве.