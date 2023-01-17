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Экология
17 января 2023  20:39

Reuters: Экоактивистку Грету Тунберг задержали во время протестов в ФРГ

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг была задержана неподалеку от заброшенного поселения Лютцерат в ФРГ. Акция протеста, в которой она принимала участие, проходила у угольной шахты и насчитывала, по разным сведениям, от 10 до 35 тыс. активистов, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Это не первая демонстрация, развернувшаяся рядом с Лютцератом. Населенный пункт был расселен в 2006 году из-за строительства новой шахты. Участники протестов требуют сохранить оставшиеся постройки и пытаются воспрепятствовать строительству шахты.

#задержание #фрг #шахта
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