Reuters: Египет расторг контракты на покупку 240 тыс. тонн украинской пшеницы

Главное управление по поставкам товаров Египта освободило украинские компании Nibulon и Inerco от их обязательств по поставкам пшеницы с Украины, которую власти закупили еще в декабре 2021 года. Об этом сообщает Reuters.

Всего отмена коснулась четырех партий пшеницы общим объемом 240 тыс. тонн — они были закуплены по цене от 346 до 369 долларов за тонну, включая доставку. При этом в апреле Египет платил 494,3 доллара за тонну.

ТАСС сообщает, что пятый груз застрял в Черноморске, но ожидается, что он будет отправлен после разрешения руководства порта.

Египет — крупнейший импортер пшеницы в мире, закупает ежегодно около 11-13 млн тонн — это половина потребностей страны. Основными экспортерами являются Россия и Украина.