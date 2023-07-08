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Reuters: Байден посоветовал Си Цзиньпину после его визита в Россию «быть осторожным»
Американский Президент Джо Байден посоветовал Председателю КНР Си Цзиньпину после его визита в Москву «быть осторожным», поскольку Китай зависит от западных инвестиций. Об этом пишет Reuters.
«Я сказал: это не угроза. Это наблюдение», — приводит цитату главы Белого дома РИА Новости.
Байден отметил, что с начала конфликта на Украине из России ушли 600 американских корпораций, а экономика КНР сегодня еще более зависима от Запада, чем российская.
Си Цзиньпин побывал в России в марте 2023 года, его визит в нашу страну стал первой заграничной поездкой после переизбрания на пост председателя КНР на третий срок. Лидеры Китая и России обсудили дальнейшее развитие взаимодействия двух стран и по итогам переговоров подписали совместное заявление о ключевых направлениях российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
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