Reuters: Байден посоветовал Си Цзиньпину после его визита в Россию «быть осторожным»

Американский Президент Джо Байден посоветовал Председателю КНР Си Цзиньпину после его визита в Москву «быть осторожным», поскольку Китай зависит от западных инвестиций. Об этом пишет Reuters.

«Я сказал: это не угроза. Это наблюдение», — приводит цитату главы Белого дома РИА Новости.

Байден отметил, что с начала конфликта на Украине из России ушли 600 американских корпораций, а экономика КНР сегодня еще более зависима от Запада, чем российская.

Си Цзиньпин побывал в России в марте 2023 года, его визит в нашу страну стал первой заграничной поездкой после переизбрания на пост председателя КНР на третий срок. Лидеры Китая и России обсудили дальнейшее развитие взаимодействия двух стран и по итогам переговоров подписали совместное заявление о ключевых направлениях российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.