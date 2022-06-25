Reuters: Байден и лидеры G7 договорятся о запрете на импорт российского золота

Американский Президент Джо Байден и лидеры стран «Большой семерки» договорятся о запрете на импорт нового золота из РФ. Об этом пишет Reuters, сообщает РИА Новости.

Источник рассказал, что американский Минфин во вторник выпустит постановление, которым запретит ввозить российское золото. Эта рестрикция дополнит санкции, введенные после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, о которой 24 февраля объявил Президент Владимир Путин. В итоге оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 млрд долларов. Кроме того, стали громче звучать призывы отказаться от российских газа и нефти, но нарушение логистических цепочек, вызванное в результате рестрикций Запада, привело к экономическим проблемам в Европе и Штатах, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо