Reuters: 47 компаний попадут под рестрикции в рамках 14-го пакета санкций ЕС

Еще 69 человек и 47 организаций будут включены в черный список в рамках 14-го пакета санкций, который планирует ввести ЕС. Об этом рассказали источники Reuters.

«Пакет запрещает реэкспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в воды ЕС, но не ограничивает импорт, как это сделал блок в 2022 году в отношении российской морской нефти», — сказано в статье.

При этом в тексте говорится, что, по словам экспертов газового рынка, эта мера не окажет большого влияния, поскольку перевалка газа через порты ЕС в Азию составляет лишь около 10% от общего объема российского экспорта СПГ.

Дипломат рассказал агентству, что 14-й пакет будет включать ограничения в отношении трех российских проектов по СПГ, а также пункт, позволяющий Швеции и Финляндии расторгнуть контракты с российской стороной на поставку СПГ.

Сегодня послы государств — членов сообщества согласовали 14-й пакет санкций, который включает запрет на транзит российского сжиженного природного газа через порты сообщества. Окончательно утвердить вводимые ограничения планируется на встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет 24 июня.

После принятия нового пакета общее число физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся рестрикции, достигнет 2,2 тыс. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Х ( бывшая соцсеть Twitter, заблокированная на территории РФ) заявила, что 14-й пакет санкций направлен на энергетический экспорт РФ и наложит новые рестрикции на западных производителей по поставкам технологий в Россию.