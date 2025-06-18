«Ретроспектива, объясняющая причины СВО»: в Казань прибыл агитационный поезд-музей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня в Казань прибыл агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Каждый вагон представляет собой экспозицию, посвященную определенному роду войск либо демонстрирующую экспонаты, которые повествуют о событиях Великой Отечественной войны. Завершают состав платформы с подбитой техникой стран НАТО.

Акция организована в честь празднования 80-летия Победы. Поезд отправляется из Москвы, посетит 75 населенных пунктов и вернется обратно. Следующая остановка после Казани — город Йошкар-Ола.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«С 18 апреля поезд курсирует по дорогам нашей необъятной страны. Мы должны пройти 33 тысячи километров, 61 регион и 75 городов. Все города – это Города-герои, Города трудовой или воинской славы. Поезд состоит из тематических вагонов, посвященных особенностям военной службы в годы Великой Отечественной войны, ратного и трудового подвигов граждан. Это ретроспектива, объясняющая причины и корни происходящего на специальной военной операции, – рассказал начальник поезда, заместитель начальника Новосибирского высшего военного командного училища по учебно-научной работе, полковник Дмитрий Волоткович. – Вчера мы были в Ижевске, сегодня в Казани, завтра двигаемся дальше на запад, в Йошкар-Олу. Жители вашего города оформят письма на фронт, которые мы собирали в 75 городах. Мы передадим лучшие пожелания нашим соотечественникам, солдатам».

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Агитационный поезд прибыл в Казань сегодня утром. В связи с этим на платформе №1 Казанского железнодорожного вокзала развернулся настоящий праздник. Встретить поезд собрались почетные гости: заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова, генерал-майор Александр Бородин, заместитель начальника Казанского танкового училища по военно-политической работе, полковник Вячеслав Епифанцев.

Прямо напротив сцены, где расположились почетные гости, стройными рядами выстроились юнармейцы. Сегодня для них особенный день: именно здесь, на этой площади, состоялась торжественная церемония вступления в ряды юнармейцев.

«В прибывшем сегодня поезде есть наш юнармейский вагон. Сегодня мы принимали новых ребят в наши ряды, торжественно вручили им знаки и удостоверения юнармейца. Их вручили начальник штаба юнармии по Республике Татарстан генерал-майор Александр Бородин, начальник поезда, полковник Вячеслав Епифанцев. Для нас честь участвовать в таком мероприятии и получать значки от почетных гостей», – рассказал председатель Совета юнармейских командиров Казани Эрнест Туктамышев.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помимо этого, на платформе ж/д вокзала развернулись выставка оружия Казанского танкового училища, полевая кухня, палатка движения «Народный фронт» и мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Участникам выставки помогали курсанты танкового училища, они рассказывали о характеристиках и особенностях техники.

В мобильном пункте отбора на военную службу по контракту можно узнать все о прохождении военной службы по контракту, а также посоревноваться в сборке-разборке автомата на скорость, попробовать в себя в стрельбе.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«В нашей точке представлена деятельность „Молодежки Народного Фронта„ с программой „Стоп кровь", с нашей гуманитарной миссией. Также у нас можно написать письмо солдату на СВО. Каждое письмо отправится на фронт в индивидуальной коробке, в которую также войдут предметы экипировки, личной гигиены и продукты питания», – рассказала координатор «Молодежки Народного Фронта» Яна Шишиморова.