Ретроавтомобили, «Бахча-фест» и сияющая башня: в Нижнекамске отметят День города

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Нижнекамск 22 и 23 сентября отметит 57-летие. В течение двух дней праздничные мероприятия будут проходить на разных площадках по всему городу. В первый день нижнекамцы отдадут дань уважения первостроителям, во второй — состоится общегородской праздник со множеством интерактивных точек и концертом от звезд татарской и русской эстрады.

22 сентября является официальным днем рождения города. Утро этого праздника нижнекамцы начнут со спорта и акции «На работу на велосипеде». На пути следования велосипедистов будут установлены «энергетические точки» с фруктами и водой.

После руководители Нижнекамска, представители промпредприятий, Совета ветеранов и других общественных организаций возложат цветы на аллее Почетных граждан. Здесь похоронены первостроители Нижнекамска и те, кто внес большой вклад в становление города.

Продолжатся мероприятия торжественным открытием мемориальных досок Героям Социалистического труда, почетным гражданам Нижнекамска Ганзе Ахмадиевой и Клавдии Малышевой.

В Доме народного творчества пройдет праздничное мероприятие, посвященное 57-летию Нижнекамска, с вручением государственных наград. Также жителей приглашают в Театр юного зрителя на показ спектакля «Голоса города Н», актерами которого стали жители города.

В этот день также торжественно откроют детскую музыкальную школу №2 после масштабной реконструкции.

Отметят День города и во дворах Нижнекамска. На Юности, 20а и Вахитова, 11, 13, 13а, 15 состоялся ремонт в рамках республиканской программы «Наш двор».

В вечернее время на телебашне загорится праздничная иллюминация. Она будет оформлена в фирменном стиле.

23 сентября с самого утра после капитального ремонта запустят движение по улице Вокзальная. Ремонт на этом участке был проведен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его протяженность составляет 1,26 километра.

Далее состоится открытие двух объектов — природно-ландшафтного парка «Святой Ключ», который расположен на набережной поселка Красный Ключ, и бульвара имени Баки Урманче.

В Нижнекамской детской районной больнице с перинатальным центром откроется стоматологический кабинет для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это второй в республике кабинет, где можно получить лечение по полису ОМС, первый такой кабинет находится в казанской ДРКБ.

В городском парке «Семья» серию мероприятий откроет Фестиваль скандинавской ходьбы. Старшее поколение города пройдет трехкилометровый марафон. Семейная развлекательная программа будет состоять из спортивных и интерактивных площадок, благотворительной ярмарки «Сотвори искусство», фестиваля «ЭкоДвиж», выставки-ярмарки от Союза мастеров «Сделано с любовью». Особенно полезной площадкой станет «Точка здоровья». Здесь нижнекамцы смогут замерить давление, проверить уровень глюкозы, сделать прививку от гриппа.

В преддверии праздника на странице главы района Рамиля Муллина был запущен фотоконкурс «Город энергии». Участники присылали свои снимки местных пейзажей и жителей города. Большая выставка со всеми работами будет представлена на главной площадке праздника возле ТЦ «Манзара» на проспекте Шинников. Там же пройдет первый гастрономический фестиваль и ярмарка «Бахча-фест» от сельхозпроизводителей района. Для автолюбителей состоится выставка ретроавтомобилей и фестиваль автозвука.

В экстрим-парке «Айда» молодежь будет соревноваться во владении различными направлениями уличной культуры. А на граффити-перформансе местные художники превратят различные поверхности экстрим-парка, которые изрисовали вандалы, в объекты искусства.

Вечером стартует программа с участием творческих коллективов Нижнекамска. На главной сцене рядом с парком «Семья» глава района Рамиль Муллин поздравит пары молодоженов, заключивших брак в этот день. Специальными гостями вечерней программы праздника станут Guns и Динара Ряхимова, казанские парни из «Казан Егетләре» и российская поп-группа «Отпетые мошенники».

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.