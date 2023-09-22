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Ретроавтомобили, «Бахча-фест» и сияющая башня: в Нижнекамске отметят День города
Нижнекамск 22 и 23 сентября отметит 57-летие. В течение двух дней праздничные мероприятия будут проходить на разных площадках по всему городу. В первый день нижнекамцы отдадут дань уважения первостроителям, во второй — состоится общегородской праздник со множеством интерактивных точек и концертом от звезд татарской и русской эстрады.
22 сентября является официальным днем рождения города. Утро этого праздника нижнекамцы начнут со спорта и акции «На работу на велосипеде». На пути следования велосипедистов будут установлены «энергетические точки» с фруктами и водой.
После руководители Нижнекамска, представители промпредприятий, Совета ветеранов и других общественных организаций возложат цветы на аллее Почетных граждан. Здесь похоронены первостроители Нижнекамска и те, кто внес большой вклад в становление города.
Продолжатся мероприятия торжественным открытием мемориальных досок Героям Социалистического труда, почетным гражданам Нижнекамска Ганзе Ахмадиевой и Клавдии Малышевой.
В Доме народного творчества пройдет праздничное мероприятие, посвященное 57-летию Нижнекамска, с вручением государственных наград. Также жителей приглашают в Театр юного зрителя на показ спектакля «Голоса города Н», актерами которого стали жители города.
В этот день также торжественно откроют детскую музыкальную школу №2 после масштабной реконструкции.
Отметят День города и во дворах Нижнекамска. На Юности, 20а и Вахитова, 11, 13, 13а, 15 состоялся ремонт в рамках республиканской программы «Наш двор».
В вечернее время на телебашне загорится праздничная иллюминация. Она будет оформлена в фирменном стиле.
23 сентября с самого утра после капитального ремонта запустят движение по улице Вокзальная. Ремонт на этом участке был проведен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его протяженность составляет 1,26 километра.
Далее состоится открытие двух объектов — природно-ландшафтного парка «Святой Ключ», который расположен на набережной поселка Красный Ключ, и бульвара имени Баки Урманче.
В Нижнекамской детской районной больнице с перинатальным центром откроется стоматологический кабинет для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это второй в республике кабинет, где можно получить лечение по полису ОМС, первый такой кабинет находится в казанской ДРКБ.
В городском парке «Семья» серию мероприятий откроет Фестиваль скандинавской ходьбы. Старшее поколение города пройдет трехкилометровый марафон. Семейная развлекательная программа будет состоять из спортивных и интерактивных площадок, благотворительной ярмарки «Сотвори искусство», фестиваля «ЭкоДвиж», выставки-ярмарки от Союза мастеров «Сделано с любовью». Особенно полезной площадкой станет «Точка здоровья». Здесь нижнекамцы смогут замерить давление, проверить уровень глюкозы, сделать прививку от гриппа.
В преддверии праздника на странице главы района Рамиля Муллина был запущен фотоконкурс «Город энергии». Участники присылали свои снимки местных пейзажей и жителей города. Большая выставка со всеми работами будет представлена на главной площадке праздника возле ТЦ «Манзара» на проспекте Шинников. Там же пройдет первый гастрономический фестиваль и ярмарка «Бахча-фест» от сельхозпроизводителей района. Для автолюбителей состоится выставка ретроавтомобилей и фестиваль автозвука.
В экстрим-парке «Айда» молодежь будет соревноваться во владении различными направлениями уличной культуры. А на граффити-перформансе местные художники превратят различные поверхности экстрим-парка, которые изрисовали вандалы, в объекты искусства.
Вечером стартует программа с участием творческих коллективов Нижнекамска. На главной сцене рядом с парком «Семья» глава района Рамиль Муллин поздравит пары молодоженов, заключивших брак в этот день. Специальными гостями вечерней программы праздника станут Guns и Динара Ряхимова, казанские парни из «Казан Егетләре» и российская поп-группа «Отпетые мошенники».
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