Ретейлеры попросили снизить НДС на бананы и ряд товаров первой необходимости

Ассоциация компаний розничной торговли попросила Федеральную налоговую службу и Министерство финансов России рассмотреть вопрос снижения ставки НДС на некоторые социально значимые продовольственные товары первой необходимости, а также на бананы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В качестве одной из мер предлагается снизить НДС на продовольственные товары первой необходимости, что может привести к снижению конечных цен для потребителей в размере до 10% (до 20% на чай черный байховый), а также на отдельные товары категории „фрукты, овощи“ (например, бананы, что может привести к снижению конечных цен бананов для потребителей в размере до 20% ввиду высокого уровня конкуренции на продовольственном рынке)», — сказано в письме, которое объединение бизнесменов направило руководителю ФНС Дмитрию Егорову.

Компании розничной торговли утверждают, что активно сдерживают цены на продукты питания, но им требуется дополнительная поддержка. Уточняется, что в начале 2022 года отдельные федеральные и региональные торговые сети установили на некоторые значимые продовольственные товары предельную наценку в 5% от закупочной цены, однако это зачастую не покрывает даже их операционные расходы.

В АКОРТ также попросили продлить сроки уплаты страховых взносов за июль — сентябрь 2022 года для организаций розничной торговли на 12 месяцев. На тот же срок ассоциация предлагает продлить и уплату налогов на прибыль, НДФЛ, имущество организаций и транспортного налога за апрель — сентябрь 2022 года для организаций, которые занимаются импортом товаров первой необходимости.