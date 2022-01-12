Ретейлеры ограничат наценки на продукты по предложению ФАС России

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ФАС России провела ряд совещаний с крупными ретейлерами, на которых обсуждалась возможность снижения наценок на ряд товаров. В результати три из них – АО «Тандер», Х5 Retail Group и «Бристоль» – выдвинули предложения по позициям, на которые они готовы ввести ограничения, сообщает пресс-служба ведомства.

Максимальный уровень наценок у первых двух составит 10%, а у торговой сети «Бристоль» – 10-15%. Наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут увеличиваться.

Инициатива ФАС России позволит снизить стоимость и повысить доступность социально значимых товаров. Кроме того, ведомство рекомендовало ограничить наценки на отдельные позиции внутри каждой из категорий значимых товаров и обеспечить наличие этих товаров в торговых точках в достаточном объеме.