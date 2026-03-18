Ресурсный центр «Опора героев» продолжает акцию «Ифтары для СВОих»

Фото предоставлено организатором

Ресурсный центр «Опора героев» продолжает проводить акцию «Ифтары для СВОих», направленную на организацию ифтаров для военнослужащих в ДНР и ЛНР в священный месяц Рамадан. Главная цель мероприятия – сплочение общества и оказание поддержки бойцам, участвующим в специальной военной операции.

Акция также охватывает демобилизованных и комиссованных участников СВО, а также их семьи – жен, детей и вдов. Ифтары проходят в штабе ресурсного центра и в мечети «Билял» Казани, где для семей участников СВО организуются культурно-просветительские мероприятия.

Заместитель муфтия Татарстана, руководитель центра «Опора героев», председатель совета «Патриотического союза» Мансур хазрат Джалялетдинов подчеркнул значимость акции для формирования патриотических чувств. «Сегодня далеко не все дети даже участников СВО понимают, что их папы – герои, не говоря уже об остальных ребятах. А они должны это понимать. Потому что человек, вставший на защиту Отечества – это всегда герой!» – отметил он.

«Для наших героев, которые защищают нас в зоне СВО, очень важно понимание, что их близкие получают помощь. И наша обязанность – окружить семьи участников СВО и ветеранов заботой и поддержкой не только в месяц Рамадан. Будем прикладывать для этого все силы», – добавил Мансур хазрат Джалялетдинов.

Руководитель отдела по работе с семьями участников СВО Гульнара Ибрагимова отметила, что участие в акции может принять каждый неравнодушный житель страны.