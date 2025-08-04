«Ресурс как у всех»: автоэксперт Лигачев развеял мифы о двигателях на китайских машинах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Автоэксперт Константин Лигачев в интервью «Татар-информу» рассказал, почему стереотипы о ненадёжности китайских моторов устарели, и на что стоит обратить внимание при покупке подержанного авто из КНР.

Вопрос о долговечности китайских двигателей по сравнению с японскими или европейскими остаётся одним из самых обсуждаемых среди автомобилистов. Однако, как пояснил автоэксперт Константин Лигачев, однозначно утверждать, что китайские моторы менее выносливы, — некорректно.

«Ресурс двигателя — вещь абстрактная. На одном и том же автомобиле он может быть и 100, и 150 тысяч километров — всё зависит от условий эксплуатации», — отметил специалист.

По его словам, современные китайские производители активно развивают собственные технологии, и многие двигатели из КНР сегодня соответствуют мировым стандартам.

Один из главных аргументов в пользу китайских двигателей — их использование в автомобилях известных марок.

«Возьмём, к примеру, Changan — это не только автопроизводитель, но и один из крупнейших разработчиков силовых агрегатов. Их двигатели ставят на многие модели Mazda, Ford, Peugeо. Поэтому говорить, что китайские двигатели априори хуже — неверно. Вопрос в том, как их используют и обслуживают», — подчеркнул специалист.

Лигачев отметил, что в последние годы китайский автопром совершил серьёзный рывок в качестве.

«Если раньше Китай выпускал откровенно слабые копии чужих моторов, то сейчас многие компании (Geely, Chery, Changan) разрабатывают современные агрегаты с хорошим запасом прочности.

По его словам, чтобы соответствовать мировым требованиям китайские производители вынуждены повышать качество сборки и материалов.