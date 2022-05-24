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Технологии
24 мая 2022  09:41

re:Store временно закрыл магазины в Казани и других городах

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Оператор фирменных магазинов техники Apple re:Store временно закрыл ряд магазинов в российских городах. Одна из точек ритейлера закрылась и в Казани.

Судя по официальному сайту сети, пока не работает магазин в ТЦ KazanMall. Также приостановлена работа магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах, пишет «Коммерсант».

По информации издания, компания IRG (в нее входит сеть re:Store) приостановила работу магазинов на три месяца, чтобы перестроить логистику. Руководство надеется отладить механизм параллельного импорта, сообщил газете источник.

Один из представителей рынка электроники заявил, что дистрибьюторы техники Apple закрывают убыточные магазины и перераспределяют технику в точки, которые получают наибольшую прибыль.

#закрытие магазинов #торговые сети #санкции
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