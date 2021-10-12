Рестораторы Казани: Понимаем введение QR-кодов, но просим поддержки для бизнеса

Директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Галина Шарафутдинова поделилась с ИА «Татар-информ», что есть полное понимание решения Правительства Татарстана ввести QR-коды, однако в свою очередь ассоциация ждет определенных мер поддержки, которые были при локдауне.

«В случае если другого пути нет, мы бы хотели, чтоб отрасли были оказаны меры поддержки. Обращение на имя Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова мы подготовили и сегодня передадим», — отметила Галина Шарафутдинова.

Директор Ассоциации рестораторов и отельеров добавила, что для жителей республики принятые меры — это возможность обезопасить себя. Они могут не ходить в кафе и рестораны, можно приготовить самим, заказать еду на дом.

Для бизнеса же ситуация сейчас складывается нелучшим образом. «Ситуация сродни локдауну, но без каких-либо мер поддержки. Если мы говорим про локдаун, то мы понимаем, что произошла чрезвычайная ситуация, и мы можем рассчитывать на поддержку бизнеса. Когда бизнес стоит закрытый, включаются механизмы в плане льгот от арендодателей, субсидирования, выплаты компенсаций», — уточнила Галина Шарафутдинова.

Также, по ее словам, работникам кафе и ресторанов пришлось столкнуться и с негативом посетителей, которые стали обвинять рестораны в нарушении их прав согласно Конституции. «Однако мы только исполняем Постановление Правительства [об обязательной вакцинации в Татарстане]», — отметила собеседница агентства.