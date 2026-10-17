Ресторатор из Татарстана Валеев развенчал семь мифов об общепите

Ресторатор из Набережных Челнов, совладелец холдинга CAFÉ GROUP Раис Валеев развенчал мифы о внутренней кухне ресторанного бизнеса, в которые до сих пор верят клиенты, сообщают «Челнинские известия».

Первый стереотип касается плевков в еду. Валеев уверяет, что никто не плюнет, даже если гость очень сложный.

Второй миф связан с увольнением официантов. По словам ресторатора, за одну жалобу официанта не увольняют, сначала разбираются в том, что произошло.

Третий миф – про лед в бокале. Как отметил Валеев, много льда не означает, что гостю хотят недолить.

Четвертое предубеждение касается настойчивых рекомендаций официанта. По мнению ресторатора, если официант рекомендует конкретное блюдо, иногда действительно стоит задуматься почему. Валеев пояснил, что настойчивость связана либо с тем, что блюдо стоит в go-листе и его нужно активнее предлагать, либо с тем, что оно действительно вкусное и нравится гостям.

Пятый миф – о плохо помытой посуде. Ресторатор уверяет, что приборы в хорошем заведении зачастую чище домашних, потому что проходят мойку, обработку и полировку.

Шестой миф касается заказа блюда за 10 минут до закрытия. Валеев отметил, что заказать блюдо можно, но кухня точно запомнит заказчика.

Главный миф – о том, что гость всегда прав. По мнению ресторатора, на самом деле это не всегда так, но сотрудники хорошего заведения всегда должны разобраться в ситуации.