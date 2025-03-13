Рестораны Казани и Челнов вошли в число лучших в России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Более 50 казанских и один челнинский ресторан вошли в лонг-лист независимой национальной премии Wheretoeat Russia, которая составляет рейтинг лучших заведений России.

Также в национальном топе оказались 137 ресторанов из Москвы, 92 – из Петербурга, 20 – из Новосибирска, 19 – из Нижнего Новгорода, а также из других российских городов.

Например, казанский ресторан «Вартазия» оказался в рейтинге благодаря авторской кухне и уникальному интерьеру, а Tatar by Tubetey и «Умай» привлекают своими национальными блюдами. Единственным вошедшим в рейтинг рестораном из Набережных Челнов стал Secret Room.

Премия Wheretoeat учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Рейтинги лучших ресторанов формируются на основе тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.