Рестораны и шопинг: казанцы рассказали, на чем готовы экономить ради путешествий

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Большинство жителей Казани готовы сокращать повседневные расходы, чтобы накопить на путешествие. При этом они стараются не экономить на впечатлениях, удобном расположении жилья и развлечениях. Это показало совместное исследование ювелирного бренда SOKOLOV и сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, имеющееся в распоряжении «Татар-информа».

Согласно опросу, 68% казанцев готовы ограничивать себя в повседневных тратах ради поездки: 41% экономят умеренно, а 29% ради путешествия мечты готовы существенно сократить расходы. Еще 18% считают, что отпуск должен укладываться в привычный бюджет, а 14% не откладывают деньги на поездки заранее.

Чаще всего казанцы копят на путешествие от трех до шести месяцев – так ответили 29% участников исследования. Еще 25% рассчитывают накопить нужную сумму за два-три месяца, а 17% готовы откладывать деньги от полугода до года. Более года ради желанной поездки будут экономить 21% опрошенных. Только 9% не готовы копить дольше месяца.

Самая распространенная сумма ежемесячных накоплений составляет от 5 до 10 тыс. рублей – такой вариант выбрали 27% участников. Еще 28% откладывают от 10 до 30 тыс. рублей, 12% – от 30 до 50 тыс., а 9% – больше 50 тыс. рублей. До 5 тыс. рублей в месяц на путешествия выделяют 15% опрошенных. Еще 16% отметили, что размер накоплений зависит от дохода.

Сильнее всего жители Казани готовы ограничивать расходы ради посещения страны или города, в котором давно мечтали побывать, – этот вариант выбрали 27% респондентов. При этом 30% назвали Азию, 22% – Европу, а 21% копят на путешествие сразу по нескольким регионам мира. Ради поездок по России готовы экономить 12% участников исследования.

Среди форматов отдыха лидирует большое путешествие по нескольким странам: его предпочитают 37% опрошенных. Самостоятельные поездки выбрали 31%, семейный отдых – 25%, а романтическое путешествие с партнером – 16%.

В первую очередь казанцы сокращают расходы на развлечения и вечеринки – об этом сообщили 50% участников исследования. Еще 46% экономят на кафе, ресторанах и доставке еды, а 39% на время отказываются почти от всех необязательных покупок.

Среди других статей расходов, которые готовы урезать ради путешествия, – одежда и обувь (42%), такси (39%), гаджеты (34%) и бьюти-процедуры (31%).

При этом некоторым привычкам казанцы не готовы изменять даже ради отпуска. Труднее всего им отказаться от покупки одежды и обуви – об этом заявили 15% опрошенных. Еще 10% не хотят отказываться от посещения кафе, а 8% – от спонтанных покупок для себя. В то же время 17% участников исследования отметили, что без труда откажутся от любых привычных трат.

Перед особенным путешествием 47% казанцев стараются не тратить больше обычного. Остальные заранее готовятся к отпуску: 36% обновляют гардероб, 20% покупают уходовую косметику, в том числе средства для загара и продукты с SPF. Еще 13% записываются на бьюти-процедуры, а по 11% делают маникюр или новую стрижку.

При планировании путешествия казанцы чаще всего стараются сократить расходы на жилье. Так, 34% выбирают варианты размещения без питания, а 32% ищут отели подешевле.

На перелетах экономят по-другому: 35% путешествуют только с ручной кладью, 29% соглашаются на неудобное время вылета или прилета, а 25% выбирают рейсы с пересадками. При этом 21% участников исследования не экономят на организации поездки.

Снизить расходы помогает и выбор направления. По данным OneTwoTrip, с начала 2026 года среди российских городов, которые выбирают пользователи сервиса, самые доступные отели предлагали в Туапсе, Череповце, Оренбурге, Тольятти и Орле.

Среди зарубежных направлений с наиболее доступными отелями сервис выделил Энтеббе в Уганде, Йоханнесбург в ЮАР, Дананг во Вьетнаме, Куту в Индонезии и Паттайю в Таиланде.

Во время самой поездки 49% опрошенных сокращают расходы на шопинг, 40% пользуются общественным транспортом вместо такси, а 33% покупают меньше сувениров. Еще 26% чаще готовят самостоятельно и реже посещают рестораны. При этом 21% казанцев не хотят экономить на чем-либо во время отпуска.

Есть и расходы, от которых путешественники не готовы отказываться. В первую очередь это развлечения и новые впечатления – их назвали 57,5% участников исследования. На удобном расположении жилья настаивают 52% опрошенных, на хорошем отеле – 36%, на еде и ресторанах – 34%, а на комфортном перелете – 22%.

Даже при ограниченном бюджете казанцы стараются привезти из поездки покупки для себя и близких. Подарки родным приобретают 49% участников исследования, сувениры – 47%, товары местных брендов – 33%, гастрономические продукты – 31%. Одежду и обувь покупают 24%, косметику и парфюмерию – 16%, украшения и аксессуары – 10%. Не покупать ничего в поездке стараются 18% опрошенных.

Если денег на путешествие мечты не хватает, 38% казанцев готовы копить столько, сколько потребуется. Еще 32% выберут более дешевые отель и перелет, 24% предпочтут направление с меньшими затратами или перенесут поездку, а 19% сократят ее продолжительность.

Дополнительный заработок ради путешествия готовы найти 18% участников исследования. Еще 15% могут взять деньги в долг или оформить кредит. Отказаться от поездки из-за нехватки средств готовы только 9% опрошенных.