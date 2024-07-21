Ресторанам Турции пришлось запустить скидки до 20% для гостей

В Турции не могут получить должного «движения» от туристического сектора, вопреки тому, что идет пик сезона. Рестораны, как и отели, на турецких курортах пустуют и, чтобы их заполнить, рестораторам пришлось запустить скидки от 10 до 20 процентов и отменить плату за вход, пишет РИА Новости.

Интересно, что больше потеряли клиентов рестораны, где меню «как на островах в Греции». Скидки уже запустили ресторан Чешме-Бодрум и еще некоторые из таких.

Как рассказал председатель совета директоров Торговой палаты Бодрума Махмут Сердар Кочадон, поток гостей снизился в ресторанах низкого и среднего сегментов, а вот «точки общепита» класса «люкс» продолжают оставаться переполненными. Причина – своя, «другая» клиентура.

При этом, как рассказал спикер, делать скидки 40-50% рестораны все равно не смогут. Причина – низкая прибыль турецких заведений.

Интересно, что до этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказывал о планах Турции по турпотоку следующее: страна намерена принять в 2024-м 60 млн туристов. Причем, доход туротрасли, по его прогнозу, должен составить 60 млрд долларов.