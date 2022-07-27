Ресторан «Шербурские зонтики» в Казани выставили на продажу за 30 млн рублей

В Казани выставили на продажу ресторан «Шербурские зонтики» в центре города. Собственник просит за помещение с готовым бизнесом 30 млн рублей.

Ресторан расположен в трехэтажном жилом доме на первой линии улицы Гоголя. «Ресторан продается со всем имуществом, трудовыми договорами, договорами с поставщиками, клиентской базой», – говорится в предложении о продаже на сайте объявлений.

Новому владельцу собственник планирует передать все необходимое имущество для ведения ресторанного бизнеса: кухонное оборудование, мебель, посуда и сопутствующий инвентарь.

Ресторан «Шербурские зонтики» работает в Казани с 2003 года.