Реставраторы Казани обеспокоены переделкой Дома Ушковой в гостиницу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Историки, краеведы и реставраторы обеспокоены планами по созданию гостиницы в Доме Ушковой в Казани. Об этом рассказал председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Возникает вопрос у наших историков, краеведов, реставраторов, что гостиница будет негативно влиять на уникальный интерьер дома. Есть некоторый скепсис. Наша пока идея такова, что мы будем предлагать правообладателю объекта приспособить дворовую территорию – гостиничный номерной фонд организовать там», – отметил Гущин.

По его словам, на данный момент существует проблема с приспособлением объекта – помимо гостиничных функций, он обязательно должен выполнять еще и музейные. Проект реставрации уже существует, он прошел общественные обсуждения, однако его нужно еще обговорить с собственником, который пока не известен.

«Мы пока не понимаем, кто это будет. Как только будет конечный инвестор, мы будем проводить беседы. Речь здесь идет не об одном млрд рублей. Проект опубликованный, думаю, поменяется», – заключил глава комитета.