Реставратор Эрмитажа откроет цикл бесплатных лекций о «Мокрой археологии» в Нацбиблиотеке

В Национальной библиотеке РТ 22 ноября стартует цикл бесплатных лекций, приуроченных к открытой здесь 1 ноября выставке «Мокрая археология». Первую лекцию прочитает художник-реставратор высшей категории лаборатории реставрации предметов прикладного искусства из органических материалов Государственного Эрмитажа Наталия Васильева. Темой встречи станут «Основные этапы сохранения мокрого археологического дерева».

«Все лекции этого цикла бесплатны для посетителей, необходима лишь предварительная онлайн-регистрация. Количество слушателей ограничено – 50 человек», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе музея-заповедника «Остров-град Свияжск», который является организатором как выставки, так и тематических лекций.

Выставка «Мокрая археология», напомним, знакомит с понятием «мокрый археологический слой», то есть слой насыщенный влагой, с ограниченным количеством кислорода, в котором хорошо сохраняются вещи из органических материалов – дерево, лыко, кожа и др. А также рассказывает о единичных специалистах, способных сохранять извлеченные из влажного слоя на воздух предметы, чтобы изучать их в дальнейшем и экспонировать в музеях.

Начинаться каждая из лекций будет в 18.00 и продлится, как уточнили в пресс-службе музея-заповедника «Остров-град Свияжск», около часа.

Так, вторая лекция «Камень, дерево, драгоценные металлы в раннесредневековом искусстве Британии, Ирландии и Скандинавии» состоится 29 ноября. Спикером станет Наталия Шадрина, кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и всеобщей истории Института международных отношений КФУ.

В первый день календарной зимы, 1 декабря, пройдет лекция «Механика древесины. На что способен один из древнейших строительных материалов?». Ее прочтет Полина Елистратова, студентка кафедры теории и практики архитектуры КГАСУ, участница программы двойных дипломов КГАСУ-Университет Восточного Лондона (УВЛ).

Завершится цикл лекцией «Разложился на плесень и на липовый мед. Что нового в философии гниения и ископаемых?», она намечена на 15 декабря. О перспективах археологии как концептуальной рамки философии и философской археологии расскажет Самсон Либерман, кандидат философских наук, доцент кафедры социальной философии КФУ.

Сама же выставка «Мокрая археология» в Национальной библиотеке РТ будет работать до 30 января будущего года. Планируется, как узнал «Татар-информ», что затем она станет передвижной: ведутся переговоры о ее экспонировании в Национальном музее Республики Марий Эл и Тотемском музейном объединении.