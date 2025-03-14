Реставрацию Петропавловского собора завершат в 2028 году

Работы по ремонту и реставрации Петропавловского собора завершатся в 2028 году, сообщает РБК Татарстан.

Собору, построенному в 1723-1726 годах, требуется восстановление, так как он является объектом культурного наследия федерального значения. Реставрация, начавшаяся в 2017 году, финансируется из федерального бюджета в рамках проекта «Историческая память».

В 2022 году завершились работы на первом ярусе: отреставрированы стены, потолки, полы и окна. В 2023 году работы продолжились на втором ярусе – укрепили стены и восстановили детали интерьера, а также отреставрировали иконы и провели энергию и отопление.

В 2024 году выполнили расчистку и укрепление слоев разновременной живописи на первом ярусе, а в этом году начнется реставрация и воссоздание живописи собора. На все работы выделено 360 млн рублей, еще 105 млн потребуется для полного завершения реставрации.

Также около 126,6 млн рублей было выделено на ремонт колокольни, который начался в 2019 году и завершился в 2024 году. Отреставрировали кирпичные и белокаменные детали, обновили полы и двери, провели монтаж инженерных систем. Работы по живописи на фасадах колокольни были выполнены с использованием специальной методики. Осуществили реставрацию циферблатов и воссоздание деталей.