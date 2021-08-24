Реставрация пяти монастырских корпусов у Казанского собора обойдется в 22 млн рублей

На продолжение работ по восстановлению комплекса Богородицкого монастыря, где этим летом был освящен воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери, будет направлено 22,1 млн рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок, заказчик работ – Главстрой Республики Татарстан.

Согласно документам, на ремонт («приведение в нормативное состояние») братского, настоятельского корпусов, Софийской церкви, церкви Николы Тульского, здания церковной школы на территории храма будут направлены внебюджетные средства.

Планируется очистить фасады зданий, часть которых после взрыва собора в 30-х годах прошлого века служила помещениями табачной фабрики и жилыми домами, с помощью пескоструйной технологии; обработать каменные, бетонные, кирпичные и деревянные поверхности антисептическими средствами, а также химическими составами против накопления солей. Будут заделаны трещины и выбоины стен, внутренние поверхности загрунтованы и выравнены оштукатуриванием. Снаружи фасады окрасят акриловой краской. Кроме того, будет произведено благоустройство территории и появится металлическое ограждение (1,3 млн рублей от сметы).

На восстановление братского и настоятельского корпусов, Софийской церкви будет выделено 14,7 млн рублей. На первоочередной ремонт здания церковной школы и церкви Николы Тульского – 7,3 млн рублей. Работы, согласно условиям размещенного контракта, должны быть завершены до конца этого года.

На подачу заявки для участия в тендере отводится всего неделя – с 23 по 29 августа.

«Срок подачи заявок устанавливается не нами. Он прописан в федеральном законе №44 для работ по капитальному ремонту. Такие тендеры по сокращенному сроку проходят в течение семи дней», – заявил сотрудник Главстроя РТ Нариман Рахматуллин.

Намерение восстановить весь комплекс Казанского Богородицкого монастыря и старт ремонтных работ, в частности в церкви Николы Тульского, вскоре после освящения собора Казанской иконы Божией Матери анонсировал еще в июле митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

ИА «Татар-информ» также ранее сообщало о планах Казанской епархии восстановить весь комплекс Казанского Богородицкого монастыря.