Республику Татарстан наградили за проведение Спартакиады народов России

Фото: Мин спорт РТ

В рамках Международного форума «Россия — спортивная держава» в Красноярске на стенде Минспорта России прошло награждение регионов — организаторов Всероссийской Спартакиады народов России.

Благодарность Министра спорта Российской Федерации из рук заместителя министра спорта РФ Алексея Морозова получил заместитель министра спорта Республики Татарстан Ильдар Садриев.

Отметим, Всероссийская Спартакиада народов России прошла на территории семи регионов с августа по октябрь 2026 года.

Республика Татарстан приняла соревнования по 11 видам спорта. Турнир проводился в рамках реализации государственной программы «Спорт России».