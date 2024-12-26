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Республиканскую ёлку в Казани посетили почти 11 тыс. детей участников СВО
Представления на республиканской елке, которые прошли 25 декабря, посетили более 11 тыс. детей участников СВО.
«Традиционно и в этом году было организовано два представления для детей и подростков. Всего в республиканской елке приняли участие более 16 тыс. детей, среди которых почти 11 тыс. — это дети граждан – участников специальной военной операции», — сообщил «Татар-информу» министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
Он подчеркнул, что по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова для детей из семей участников СВО в возрасте от 3 до 9 лет из всех 45 городов и районов Татарстана новогодние подарки переданы в районы. Их ребятам вручат до Нового года.
Сюжет самого представления проходит в «Стране времени», где всем управляют древние часы. А главные герои учатся в школах разума и чувства. Они встречаются каждый год, чтобы выявить лучшего среди них. Для этого ребята ломают волшебные часы и ищут способ починить их. На пути школьники встречают сказочных персонажей, которые помогают им исправить ошибки, обрести уверенность в себе и определиться со своим призванием.
Детей лично поздравил и Рустам Минниханов: «Ваши папы — настоящие герои. Ими гордится республика и вся страна. Мы благодарны им за верную службу Отечеству, их подвиг, мужество и патриотизм».
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