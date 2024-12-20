Республиканскую ёлку посетят почти 17 тыс. детей

При поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова Республиканская новогодняя ёлка состоится 25 декабря. На базе Ледового дворца «Татнефть Арена» будут проведены два представления – в 12.00 и 16.00, их посетят почти 17 тыс. ребят, среди которых школьники, проявившие себя в учебе, творчестве, спортивных соревнованиях и общественной жизни, дети, участников СВО и дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации, сообщает Минмолодежи Татарстана.

«Традиционно, будет организован большой праздник для детей в преддверии Нового года. Их ждёт красочное представление о добре и вере в себя. Особое внимание, безусловно, уделяем детям участников специальной военной операции. Все гости Республиканской ёлки получат и сладкие подарки», - отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Также министр отметил, что по решению Минниханова для маленьких детей из семей участников СВО в возрасте от 3 до 9 лет из всех 45 городов и районов Татарстана новогодние подарки будут переданы в районы, а также на местах будут организованы новогодние мероприятия.

По задумке режиссеров представления, новогодняя сказка будет в стране времени, где всем управляют древние часы. А главные герои учатся в школах разума и чувства и встречаются каждый год, чтобы выявить лучшего. Сказочные герои и волшебные существа помогут героям исправить сделанные ошибки, обрести уверенность и выбрать свой путь в жизни.

По словам Садыкова, для иногородних школьников Татарстана и сопровождающих педагогов организуют горячее питание в общеобразовательных учреждениях Казани. Дислокация школ для организации питания определена по маршрутам автобусов. Для учащихся скомплектуют наборы питания в дорогу. Отдаленные районы пребывают 24 декабря. На случай неблагоприятных погодных условий 25 декабря подготовлены места для размещения детей из муниципальных образований РТ на базе Молодежного центра «Волга» и детских лагерей. Сейчас все организационные вопросы решены совместно со службами, министерствами и ведомствами, администрацией города.