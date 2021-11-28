Республиканское хоккейное дерби выиграл «Ак Барс»

Сегодня в Нижнекамске главные команды республики выявляли сильнейшего в рамках чемпионата КХЛ. В итоге победу на чужом льду со счетом 3:2 по буллитам одержал «Ак Барс». Хозяева обе свои шайбы забросили в большинстве, а гости отыгрались за секунду до конца третьего периода со счета 0:2.

Вот уже четверть века соревнуются на высшем уровне казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик». Чаще побеждают более титулованные казанцы, но итог дерби всегда непредсказуем и никогда не зависит от турнирной ситуации.

Сегодня в состав гостей после травмы вернулись шведский форвард Пер Линдхольм, он не играл с 7 октября, и нападающий Илья Сафонов, а также защитник Никита Лямкин. Они заменили Кирилла Адамчука, Даниса Зарипова и Никиту Дыняка. В воротах казанцев 12-й матч подряд сыграл Тимур Билялов.

После ожидаемо активного начала казанцы на 100 секунд остались втроем против полной пятерки хозяев. «Нефтехимик» убедительно показал, что в отличие от «Ак Барса» нижнекамцы умеют забивать в большинстве. Отскочившую от штанги шайбу добил в сетку Егор Попов, 1:0. Мощное контрнаступление гостей прервало третье подряд удаление в составе «Ак Барса». Больше голов в первом периоде публика не увидела. А статистика в пользу гостей — броски в створ ворот 7 — 13.

Второй период предсказуемо начался с массированных атак казанцев, обрушивших град бросков на ворота финского голкипера хозяев Франса Туохимаа, не игравшего с 16 октября. Как обычно, три подряд своих большинства гости растранжирили. И вновь нижнекамцы преподнесли гостям показательный урок реализации лишнего — Тимур Хафизов на пятачке первым успел к отскочившей шайбе, 2:0.

С начала третьего периода «Ак Барс» вновь пошел вперед большими силами, создавая момент за моментом, но Туохимаа действовал безукоризненно. И все же гости добились своего, Даниил Тарасов добил шайбу в ворота, 2:1. Еще через 20 секунд казанцы снова затолкали было шайбу за спину Туохимаа, но после видеопросмотра судьи определили, что резиновый диск полностью не пересек линию ворот, нет гола. Все оставшееся время «Ак Барс» пытался спасти игру, заменили вратаря шестым полевым игроком, и за секунду до конца основного времени точный бросок Кирилла Петрова перевел матч в овертайм. Все логично, броски в створ ворот в этом периоде 2 — 17.

В овертайме мог принести гостям победу Линдхольм, но швед не реализовал выход один на один. Тут же гости остались в меньшинстве. Отбились гости и снова удалились. И вновь отбились. А в серии буллитов удача сопутствовала казанцам, реализовавшим три подхода (Панюков, Кагарлицкий, Уил), против двух у нижнекамцев (Секстон, Бикмуллин).

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1). Шайбы забросили: Е.Попов (5), Хафизов (35) — Тарасов (48), Петров (60). Штраф: 8-12.

«Нефтехимик»: Туохимаа. Сидоров-Клок, Хайруллин-Митякин-Порядин; Воробьев-Кнот, Галимов-Е.Попов-Секстон; Березин-Петрищев, Шафигуллин-Чивилев-Хафизов; Новиков-Севостьянов, Шутов-Шарифьянов-Бикмуллин.

«Ак Барс»: Билялов. Хенкель – Кэмпфер, Кагарлицкий – Галимов – Воронков; Юдин – Журавлёв, Тарасов – Уил – Петров; Лямкин – Рукавишников, Панюков – Линдхольм – Булатов; Лучевников, Лукоянов – Сафонов – Глухов; Квартальнов.

После 33 матчей в активе нижнекамцев стало 35 очков, седьмое место. В следующем туре «Нефтехимик» примет дома казахстанский «Барыс». «Ак Барс» сыграл 34 матча, в его активе стало 47 очков, третье место. 30 ноября в Москве казанцы встретятся с «Динамо».