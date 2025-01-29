Республиканское агентство «Татмедиа» подведет итоги 2024 года

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» сегодня, 29 января, подведет итоги 2024-го и обозначит планы на 2025 год на расширенном заседании в казанском IT-парке.

До начала заседания откроется выставка, где будут представлены новые медийные концепции – 16 экспонатов от ведущих республиканских СМИ, издательств, общественных и образовательных организаций. Значительная часть экспозиции посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, объявленному в 2025 году в Российской Федерации и Республике Татарстан.

АО «Татмедиа» представит экспозицию «Татарстан на СВО», которая включает стенды с портретами Героев России из Татарстана, повествования об их подвиге и сведения о поддержке военнослужащих республики, которые, не жалея сил, вступают в бой и защищают Родину, рискуя своими жизнями.

На выставке также покажут, как республиканские СМИ используют дополненную реальность, нейросети и искусственный интеллект. Например, «Татарстан – Новый Век» представит новую студию виртуальной и дополненной реальности, которая с помощью специального оборудования позволяет создать любые интерьеры — от средневековых замков до космоса. Эта технология совмещает реальное и компьютерное изображения. Студия разработана на современном движке Unreal Engine, который используется в большинстве современных игр. ТНВ – первая региональная студия, имеющая такое оборудование.

«Татарстан Ньюс» тоже продемонстрирует работы своей выездной студии для интервью, а «Интертат» покажет идею применения нейросетей и искусственного интеллекта в татарской журналистике, включая использование этих технологий в самом интернет-издании.

После выставки начнется расширенное заседание. Руководитель Республиканского агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев выступит с основным докладом.