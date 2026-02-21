Турнир по вольной борьбе в Алексеевском объединил 100 спортсменов из Татарстана

Второй открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2009-2017 годов рождения, посвященный памяти Александра Турнина – участника СВО и трехкратного батыра Сабантуя пгт Алексеевское, прошел в Алексеевском 20 февраля. Соревнования были приурочены к Году воинской и трудовой доблести и 120-летию со дня рождения Мусы Джалиля. Об этом сообщает пресс-служба РО МРОО «Первый патриот» в РТ.

Турнир организован в память о Александре Турнине – спортсмене, кандидате в мастера спорта по вольной борьбе и борьбе на поясах, который погиб 23 февраля 2024 года в одном из сел под Угледаром в результате атаки дрона‑камикадзе.

Мероприятие проводилось в преддверии Дня защитника Отечества с целью сохранения памяти героя, популяризации вольной борьбы, воспитания патриотизма у молодого поколения, повышения уровня спортивного мастерства и укрепления дружеских связей среди юных спортсменов.

Организаторами турнира выступили администрация Алексеевского района, региональное отделение МРОО «Первый патриот» в Татарстане и Учреждение «Академия Национальной Безопасности».

На церемонии открытия присутствовали ветераны СВО, юнармейцы, воспитанники движения «Движение первых», представители ДОСААФ и молодежного штаба «Первого патриота». В рамках турнира прошла акция памяти погибших героев: возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечный Огонь» и минута молчания.

В соревнованиях участвовали 100 спортсменов из восьми городов и районов республики. Юные борцы продемонстрировали высокий уровень мастерства, упорство и волю к победе. В командном зачете первые три места распределились следующим образом: пгт. Алексеевское заняло первое место, г. Казань – второе, г. Набережные Челны – третье.

Призовые места по районам и городам:

Алексеевский район: золото – 5, серебро – 5, бронза – 17;

Алькеевский район: серебро – 1;

Высокогорский район: золото – 1, бронза – 1;

г. Казань: золото – 3, серебро – 6, бронза – 2;

г. Набережные Челны: золото – 3, серебро – 1, бронза – 3;

г. Нижнекамск: золото – 3, серебро – 2, бронза – 2;

Альметьевский район: серебро – 1.

Все призеры получили медали, грамоты и денежные призы, а команды – кубки. Организаторы и гости турнира поздравили юных спортсменов с успехами и пожелали дальнейших побед.

Сергей Турнин, брат Александра, отметил, что видит связь между судьбами Мусы Джалиля и его брата. Он пояснил, что оба поступка – поэта, который не предал идеалы в плену фашистов, и молодого спортсмена, отдавшего жизнь за Родину, отражают выбор в пользу чести, долга и любви к стране.

Турнир в память о Александре, по его словам, помогает воспитывать у молодежи стойкость, дисциплину и гражданственность, присущие как Джалилю, так и Александру, и служит ориентиром для будущих поколений.

