Республиканский турнир по шашкам для людей с ОВЗ прошел в Мамадыше

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Республиканский турнир по шашкам среди людей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Мамадыше. Соревнования второй год подряд проходят при поддержке депутата Госдумы Анатолия Иванова, сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

Депутат отметил, что считает турнир примером силы духа и воли его участников. Он также сообщил, что вместе с главой района Вадимом Никитиным уже обсуждает проведение следующего турнира, отметив важность совместной работы в этом направлении.

Иванов обратил внимание на то, что число молодых мужчин, вернувшихся из зоны СВО с тяжелыми травмами, увеличивается. По его словам, их жизнь кардинально меняется, и им необходима поддержка.

Депутат рассказал, что ведется работа над проектом строительства специализированного реабилитационного центра в Мамадыше, который должен помочь ветеранам адаптироваться к новым условиям жизни.

Он поблагодарил руководителя фонда «Опора – Терэк» Мансура Хашимова, коллектив центра «Квантум» и председателя общества инвалидов Набережных Челнов Ракита Явдатовича за организацию турнира. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес предпринимателей и спонсоров, поддержавших инициативу.