Республиканский слет центра «Форпост» собрал представителей 40 районов Татарстана

В Казани прошел итоговый слет участников движения «Форпост». Руководители центров из 40 муниципальных районов обменялись опытом и прошли обучение, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«На сегодняшний день обновляется концепция работы движения „Форпост“. Сохраняя и ценя историю движения, мы вместе запускаем новые проекты и инициативы. Организация развивает институт наставничества и становится сегодня платформой для поддержки ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — сказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

В качестве примера он привел проект «Свои», который реализуется центром «Форпост». Свои — это тренеры, педагоги, которые помогают подросткам в непростых жизненных обстоятельствах найти свое место и направление для самореализации.

По словам руководителя республиканского центра Тимура Камалетдинова, «Форпост» продолжает оставаться одним из самых многочисленных движений в Республики Татарстан. На сегодняшний день организация объединяет около 16 тыс. человек.

Слет завершился церемонией награждения директоров и лучших активистов организации по итогам года.