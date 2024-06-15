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Республиканский праздник «Семык» в 2025 году пройдет в Кукморском районе
В Татарстане республиканский праздник марийской культуры «Семык» в следующем году планируется провести в Кукморском районе. Об этом сообщил депутат Госдумы Анатолий Иванов.
«Пусть этот праздник напомнит старшему поколению об их годах молодости, а молодежи даст энергию, чтобы она могла сохранить обычаи, обряды и традиции», — сказал парламентарий на празднике Семык в Мамадышском районе.
Праздник Семык знаменует наступление лета и открывает летний национальный праздничный календарь. В этот день принято вспоминать ушедших предков, просить благополучия в бытовых, семейных делах и богатого урожая.
Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»
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