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Общество 15 июня 2024 15:54

Республиканский праздник «Семык» в 2025 году пройдет в Кукморском районе

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Республиканский праздник «Семык» в 2025 году пройдет в Кукморском районе
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Татарстане республиканский праздник марийской культуры «Семык» в следующем году планируется провести в Кукморском районе. Об этом сообщил депутат Госдумы Анатолий Иванов.

«Пусть этот праздник напомнит старшему поколению об их годах молодости, а молодежи даст энергию, чтобы она могла сохранить обычаи, обряды и традиции», — сказал парламентарий на празднике Семык в Мамадышском районе.

Праздник Семык знаменует наступление лета и открывает летний национальный праздничный календарь. В этот день принято вспоминать ушедших предков, просить благополучия в бытовых, семейных делах и богатого урожая.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

#праздник Семык
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