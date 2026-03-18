Республиканский праздник «Навруз» состоится 21 марта в Казани

В Казани на территории ипподрома пройдет республиканский праздник Навруз, посвященный наступлению весны и Новому году по солнечному календарю у тюркских и иранских народов. Об этом сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов Татарстана.

Гостей ждет насыщенная программа, включающая концерт, выставку-ярмарку народных промыслов, традиционные игры, мастер-классы и конкурсы. В частности, состоятся состязания «Нәүрүз гузәле» («Красавица Навруза») и «Нәүрүз батыры» («Навруз-батыр»), а также конные бега.

Особое место в празднике займут национальные угощения. Посетители смогут попробовать традиционное блюдо «Карга боткасы» и принять участие в приготовлении «Сумаляк» – блюда из пророщенной пшеницы, которое готовят в течение длительного времени.

Мастер-классы по приготовлению «Сумаляк» запланированы на 20 марта с 6:00 до 8:00 и с 16:00 до 18:00. Основные праздничные мероприятия, включая концертную программу и народные гуляния, пройдут 21 марта с 11:00 до 15:00.

В России Навруз объединяет людей разных национальностей и культур, является ярким проявлением богатства традиций народов, проживающих в стране.