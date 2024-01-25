Республиканский праздник «Гырон быдтон 2024» состоится в Менделеевском районе

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В 2024 году местом проведения республиканского праздника удмуртской культуры «Гырон быдтон» станет село Енабердино Менделеевского района Татарстана. Планируется, что развернутся гулянья 29 июня. Детали проведения праздника раскрыл глава района Радмир Беляев на сходе граждан Енабердинского сельского поселения.

«Здесь бережно хранят культуру, язык и традиции удмуртского народа. Работает и национальная школа, где 30 детей изучают родной удмуртский язык», — отметил глава Менделеевского района.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

«Гырон быдтон» является одним из праздников весенне-летнего цикла молений удмуртов о предстоящем урожае, его название означает «конец пахоты».

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, на церемонии открытия праздника выступят Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай», творческие коллективы из Татарстана, Удмуртии, Кировской области и Пермского края.

Пройдет также яркий конкурс женской красоты «Чеберина — 2024» и мужской силы «Батыр — 2024».

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Напомним, в 2023 году республиканский праздник удмуртской культуры приняло село Нырья Кукморского района Татарстана, а годом ранее народные гулянья прошли в деревне Кит-Озеро Бавлинского района РТ, на котором выступили «Бабушки из Буранова».