Республиканский Питрау пройдет 19 июля в Мамадышском районе РТ

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Республиканский праздник культуры кряшен «Питрау» состоится 19 июля в селе Зюри Мамадышского района Татарстана. Об этом рассказали организаторы события на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Питрау – это наш традиционный праздник. Молодежь спрашивает меня: какая в этом году будет изюминка? Я отвечаю, что в первую очередь это сход кряшен и кряшенских фольклорных ансамблей», – рассказал начальник отдела культуры исполкома Мамадышского района Степан Спиридонов.

Фестиваль начнет работу в 17 часов – его откроют конные скачки «Чаптар» с профессиональными комментаторами. По опыту прошлых лет, пояснил Спиридонов, гостям хватает одного часа, чтобы обойти все площадки, поэтому в 18 часов состоятся торжественное открытие и награждение.

Концертная часть пройдет на большой сцене «Питрау жыруы», для молодежи будет организована этнодискотека на площадке «Жяшляр жыены». Также пройдет турнир по национальной борьбе корэш. Юные хранительницы этнической культуры примут участие в конкурсе красоты и таланта «Кряшен чибяре».