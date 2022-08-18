Республиканский общественный Фонд Всемирного конгресса татар создан в 2003 году в Казани. ВКТ оказывает содействие деятельности 388 организаций, 128 из них зарубежные.

Основными целями деятельности Фонда являются: консолидация татарского народа, содействие национально-культурному, социально-экономическому и духовному развитию татарского народа, разработка и реализация целевых программ в области национально-культурного развития.

Лауреат премии Президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2017 году.

ВКТ – организатор проводимых ежегодно Всемирного форума татарских женщин, Всемирного форума татарской молодежи и Всероссийского конкурса «Татар кызы», отборочные туры которого проходят в более чем 30 регионах страны и нескольких странах зарубежья.

Фонда также представлен в Международном союзе российских соотечественников (МСРС) наряду с международными организациями российских соотечественников, проживающих в ближнем и дальнем зарубежье.

Официальный сайт организации: https://tatar-congress.org