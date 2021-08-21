Республиканский наркодиспансер Татарстана выиграл турнир по мини-футболу наркологов ПФО

В Казани завершился турнир по мини-футболу среди команд наркологических диспансеров и реабилитационных центров Приволжского федерального округа «Кубок 5 лет ФК РНД». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

В соревновании приняли участие пять команд: Республиканского наркологического диспансера Минздрава РТ, Ульяновской областной клинической наркологической больницы и представители реабилитационных центров Татарстана.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

«На личном примере медицинские работники пропагандируют здоровый образ жизни и побуждают наших жителей заниматься спортом», — отметил заместитель министра здравоохранения РТ Владислав Виниченко в обращении к участникам перед началом соревнований.

Замминистра напомнил, что 24 сентября пройдет финальный этап спартакиады среди медиков Татарстана.

В пресс-службе объяснили, что в отборочном этапе каждая команда сыграла по четыре матча, затем прошел полуфинал и финал.

«С большим отрывом победу одержала футбольная команда Республиканского наркологического диспансера Минздрава РТ. Среди игроков команды нет профессиональных спортсменов, она состоит из сотрудников учреждения — социальных работников и консультантов по зависимостям», — отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

В наркодиспансере идея создать команду по мини-футболу возникла в августе 2016 года во время подготовки к турниру среди консультантов по зависимостям.

Победители уверены, что участие футбольной команды наркодиспансера в различных турнирах и их организация –пример поддержания здорового образа жизни для больных, проходящих лечение и реабилитацию от наркологических зависимостей, и профилактики профессиональной деформации сотрудников, работающих в сфере наркологии.

Турнир прошел в футбольном манеже на территории Международного конно-спортивного комплекса «Казань» с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, заключили в Минздраве РТ.