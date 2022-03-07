Татарстанский «Красный крест» проведет занятия по психологической поддержке граждан

Представитель актива республиканской организации «Красный крест» в Закамском регионе, педагог-психолог Софья Хасанова рассказала «Татар-информу» о шагах, которые совершаются для поддержки переселенцев из ЛНР и ДНР. В том числе здесь проводятся курсы по навыкам оказания первой помощи «С первой секунды» и психологической поддержке граждан.

«Мы проводим работу по сбору вещей и всего необходимого для вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР. Также региональное отделение Общероссийской общественной организации „Российский Красный крест“ при грантовой поддержке Минэкономики РТ начало проводить обучение населения Татарстана навыкам оказания первой помощи „С первой секунды“. Сейчас прошли занятия в Чистополе и Болгаре Спасского района. Следующим шагом станут занятия по оказанию психологической поддержки, что в данной ситуации немаловажно», — рассказала Софья Хасанова.

Психолог отметила, что оказание психологической помощи — это понятие реальное. «Многие по-разному воспринимают происходящее. Так, у нас сейчас действует еще одно направление — постковидная коррекция», — уточнила специалист.

Также психолог посоветовала дистанцироваться от резких выпадов в информационном пространстве, сохранять спокойствие.

«Моя зона ответственности включает семь районов в Закамье, я стараюсь людям имплантировать мысли об абсолютном спокойствии, чтобы мы были разумными, едиными. Чтобы людей не покинул элементарный человеческий разум и понятие самосохранения», — отметила собеседница агентства.

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